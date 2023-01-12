Новосибирский суд закрыл дело работников салона связи, сливших сведения об абонентах

Молодые люди 23 и 20 лет работали в офисе продаж АО «Русская Телефонная Компания». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дело работников салона связи, сливших сведения об абонентах, закрыл Калининский районный суд. Об этом стало известно 12 января.

Молодые люди 23 и 20 лет работали в офисе продаж АО «Русская Телефонная Компания». В 2021 году к старшему из них через мессенджер обратился некий человек. Он попросил работника компании предоставить ему сведения о переговорах абонента «МТС». Парень привлек к незаконной работе своего коллегу – вместе они скопировали необходимую информацию, тем самым нарушив тайну телефонных переговоров абонента.

За свою работу новосибирцы получили три тысячи рублей. Деньги они поделили поровну. Следствие выяснило, что ранее 23-летний работник салона связи совершил аналогичное преступление.

11 января суд постановил прекратить уголовное дело в отношении молодых людей. Причина – их деятельное раскаяние.

Как отметили в пресс-службе, потерпевшие не возражали против прекращения уголовного дела.

− С учетом небольшой тяжести совершенных преступлений, признания вины и раскаяния подсудимых в содеянном, оказания благотворительной помощи суд прекратил производство по уголовному делу в связи с деятельным раскаянием, − сообщили в Калининском районном суде.

Постановление еще не вступило в законную силу.

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