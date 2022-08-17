В Новосибирске будут судить двоих парней, которые нарушили тайну телефонных переговоров

В Новосибирске перед судом предстанут двое парней, нарушивших тайну телефонных переговоров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске перед судом предстанут двое парней, нарушивших тайну телефонных переговоров. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Новосибирцев обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 138 УК РФ – «Нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Выяснилось, что молодые люди 23 и 20 лет работали в коммерческой организации, которая осуществляла деятельность в области электросвязи. В 2021 году к старшему из них через мессенджер обратился некий человек. Он попросил работника компании предоставить ему сведения о переговорах абонента ПАО «МТС». За это неизвестный пообещал денежное вознаграждение.

23-летний парень попросил помощи у своего 20-летнего коллеги. Последний согласился поучаствовать в этой схеме.

Клиент передал 23-летнему обвиняемому сведения об абонентском номере, а также данные о детализации телефонных соединений. Второй работник организации получил неправомерный доступ к телефонным переговорам абонента. Затем молодой человек скопировал необходимую информацию, которую впоследствии отправили клиенту. Своими действиями подозреваемые нарушили тайну телефонных переговоров абонента.

− За предоставленную информацию обвиняемые получили от неустановленного лица денежное вознаграждение в размере трех тысяч рублей, − рассказали в СК.

Следствие установило, что ранее 23-летний злоумышленник совершил аналогичное преступление и тоже получил за это вознаграждение.

Было возбуждено уголовное дело. В ближайшее время его направят в суд.

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