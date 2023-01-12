Видео жуткого пожара, уничтожившего 3 частных дома в Новосибирске, показали очевидцы. Фото: ГУ МЧС НСО.

Появилось видео крупного пожара в Ленинском районе Новосибирска. Утром 12 января на улице 3-я Кустарная вспыхнули 3 частных дома. Огонь уничтожил их почти полностью. К счастью, никто не погиб.

На кадрах, которым поделились с КП-Новосибирск очевидцы, видно, что огонь полностью охватил строения. Изначально загорелся один дом. После чего огонь с него перекинулся на соседние. Жильцы успели выбежать. Им оставалось только наблюдать, как пламя уничтожает их дома.

В ГУ МЧС по НСО сообщали, что тушение пожара осложняли мороз и плотная застройка. Тем не менее, примерно за час огнеборцы ликвидировали открытое горение. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

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