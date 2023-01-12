Фото с места пожара, где загорелись сразу 3 частных дома в Новосибирске, показали в МЧС. Фото: ГУ МЧС НСО.

В МЧС показали фото с места пожара на улице 3-я Кустарная. Утром 12 января там загорелись сразу 3 частных дома. Была угроза перехода пламени на соседние здания.

– Предварительно площадь пожара составила 300 квадратных метров, – уточнили в ГУ МЧС по НСО.

По предварительным данным, никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС НСО.

Все люди успели покинуть горящие дома. На месте работали автобусы для обогрева погорельцев.

Площадь пожара составила 300 квадратов. Фото: ГУ МЧС НСО.

– На происшествие реагировали 53 человека и 18 единиц техники, – добавили в МЧС.

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