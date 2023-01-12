Стала известна причина двух землетрясений в Новосибирской области 12 января

Подземные толчки были результатом человеческой деятельности. Фото: архив КП
Стало известно, из-за чего произошли два землетрясения на территории Новосибирской области 12 января. Ситуацию в разговоре с КП-Новосибирск прояснил директор Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН Александр Еманов.
Напомним, первое землетрясение произошло в Искитимском районе. Магнитуда его составила 3,5. Второе − магнитудой 3,4, зафиксировали в Маслянинском районе. Сила подземных толчков в обоих случаях не могла привести к разрушениям.
По словам Александра Еманова, землетрясения носили техногенный характер, то есть были результатом человеческой деятельности.
− В Маслянинском районе был промышленный взрыв. Подземные толчки в Искитимском районе вызваны добычей угля. Недра отвечают на эти процессы, − рассказал КП-Новосибирск Александр Еманов.
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