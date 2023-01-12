В полиции не возбудили дело из-за «мертвых душ», проголосовавших по застройке Нижней Ельцовки в Новосибирске

Преступление есть, но в возбуждении дела отказано. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске жителям Нижней Ельцовки отказали в возбуждении уголовного дела по фальсификации голосования за застройку территории. В полиции не нашли подозреваемого, а потому прислали отказ в связи с «отсутствием события преступления». Об этом КП-Новосибирск рассказала одна из активистов Галина.

– Я из тех, кто во время голосования понял, что происходит нечто странное. Мы со знакомым, у которого был доступ, стали пробивать по базе тех, кто проголосовал «за» проект. Все, кого получилось определить по ФИО – оказались пенсионерами. Потом выяснилось, что есть и умершие, – сообщила Галина КП-Новосибирск.

Местные жители начали бить тревогу с середины 2022 года. Они утверждают, что аккаунты проголосовавших воровали через социальный фонд и регистрировали на Госуслугах, а пенсионерам якобы давали за это «пачку макарон и бутылку растительного масла».

Потерпевшие написали заявления в полицию. Дело по части 1 статьи 272 УК РФ было возбуждено 6 октября прошлого года после жалобы из Госдумы на бездействие сотрудников МВД. По статье о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации виновным грозит срок до 2 лет.

Кроме того, активисты тоже массово подавали заявления – в том числе и Галина.

– Мне приходила информация о различных перемещениях моего заявления, даже из Казани пришло уведомление, что заявление переслали в Новосибирск. И вот в декабре получила отказ, – рассказала активистка.

Перед Новым годом ей пришло постановление от заместителя начальника отдела полиции № 7 «Ленинский». В нем подтверждено, что неустановленное лицо действительно получило доступ к государственной информационной системе для неправомерных действий. Однако «в настоящее время установить и опросить лицо, причастное к совершению данного преступления, не представилось возможным».

Из-за этого и отказали в возбуждении уголовного дела.

– В действиях неустановленного лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 272 УК РФ. Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении неустановленного лица за отсутствием события преступления, – указано в документе.

Дело о ложном доносе в отношении активистки возбуждать тоже не стали, так как отсутствует состав преступления. Галина направила обращение в Генпрокуратуру России.

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