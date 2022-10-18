Полиция возбудила дело из-за голосования по застройке Нижней Ельцовки в Новосибирске

Дело возбуждено по статье за неправомерный доступ к компьютерной информации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске возбудили уголовное дело после жалоб активистов на голосование по застройке Нижней Ельцовки. Люди уверены, что прошло оно с нарушениями, поскольку среди проголосовавших «за» были мертвые люди. Организованная правоохранителями проверка показала, что активисты были правы.

— 6 октября 2022 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 272 УК РФ за неправомерный доступ к компьютерной информации, — указано в ответе от МВД одному из активистов (документ имеется в распоряжении редакции).

В документе указано, что сейчас идет следствие, и правоохранители намерены всесторонне изучить обстоятельства произошедшего.

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