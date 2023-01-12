В Новосибирск на смену морозам придут снег и порывистый ветер

В Новосибирск приходят потепление и сильный ветер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С четверга, 12 января, морозы начнут отступать от Новосибирской области. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, уже днем в некоторых районах температура поднимется до – 15 градусов.

– Переменная облачность, небольшой снег, по юго-востоку преимущественно без осадков. Местами порывы ветра до 16 метров в секунду, – передают синоптики.

В конце первой рабочей недели 2023 года в Новосибирске юго-западный ветер усилится до 17 метров в секунду. Вместе с ветром в город придут метели и станет намного теплее: ночью ожидается от – 21 до – 23 градусов, днем от – 14 до – 16. Выходные тоже будут теплыми.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в ночь на 11 января было зафиксировано понижение температуры в некоторых районах до – 45 градусов.

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