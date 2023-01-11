Новосибирскую область сковали морозы до -45 градусов: где холоднее всего

В Новосибирскую область нагрянули аномальные морозы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирскую область нагрянули аномальные морозы. Синоптики рассказали, где в регионе было холоднее всего.

Как пишет «Царьград Новосибирск», прошедшая ночь была самой холодной с начала 2023 года. По словам начальника отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марины Виноградовой, в среднем по области столбики термометра показывали -29…-36 градусов.

Самые крепкие морозы зафиксировали в нескольких населенных пунктах НСО. Так, в селе Венгерово Новосибирской области было -38 градусов. В селах Кыштовка и Крещенское температура опускалась до -45 градусов.

Предстоящая ночь тоже будет холодной. А вот с завтрашнего дня в регион придет потепление.

− Завтра днем будет усиление ветра, начнет распространятся теплая воздушная масса, пойдет слабый снег. Самое главное, что поднимется ветер и начнут ослабевать морозы, − рассказала Марина Виноградова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber