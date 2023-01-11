Откуда такие цифры? Новосибирец пришел в ужас от повышения оплаты за отопление

Тариф должен был вырасти всего на 11%, а вырос почти на 21%. Фото: Даниил ОПАРИН

Житель улицы Солидарности в Новосибирске пожаловался на сильно завышенный тариф за отопление. По его словам, вместо 11,9%, на которые должна была подорожать услуга с 1 декабря 2022 года, она подорожала на 21%.

— Нас обслуживает местная газовая котельная. Летом она перешла в МУП «Энергия». Теперь отопление и свет, и горячая вода у нас в Новосибирскэнергосбыте. И вот я плачу за декабрь, а там цена возросла не на 11,9%, как объявляло наше правительство, а на 21%! — рассказал КП-Новосибирск местный житель.

Мужчина не понимает, почему тариф так сильно увеличился. Фото: предоставлено героем публикации

Мужчина не понимает, откуда взялись такие цифры. По его словам, УК уже полгода ничего им не насчитывает, все идет через МУП «Энергия», а дозвониться туда невозможно. В Новосибирскэнергосбыте мужчине заявили, что все правильно насчитали и так теперь он будет платить до конца года. За дальнейшими разъяснениями его отправили в мэрию Новосибирска.

КП-Новосибирска также направила запрос в мэрию, чтобы разобраться в ситуации.

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