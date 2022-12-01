Новосибирцам с 1 декабря подняли тарифы на услуги ЖКХ

Вступили в силу изменения тарифов на ЖКХ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С четверга, 1 декабря, вступают в силу изменения тарифов на услуги ЖКХ. Некоторые из них вырастут в цене, стоимость других значительно снизится.

За киловатт-час электроэнергии нужно будет заплатить 3 рубля и 36 копеек – стоимость выросла на 9 %. На 11,9 % увеличилась стоимость кубометра холодной воды – он теперь стоит 23 рубля и 96 копеек, а также плата за отопление – до 1873 рубля и 8 копеек за единицу тепловой энергии. Стоимость водоотведения возросла на 16,9 % – 19 рублей и 93 копейки за кубометр.

При этом вывоз мусора теперь будет стоить дешевле. Оплата снизится на 13 % до 79 рублей и 10 копеек за одного человека.

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