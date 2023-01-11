Украла игрушку и духи: женщина в розовой шубке обворовывает цветочные в Новосибирске

Женщину видели уже в двух магазинах. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В Новосибирске женщину в розовой шубке, которая украла плюшевого кролика из цветочного магазина на Серебренниковской, снова поймали на воровстве. На этот раз она наведалась в другой салон на улице Орджоникидзе.

— В салоне цветов на Орджоникидзе, 33, дама в розовой шубе украла тестер духов, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Случилось все еще 17 декабря.

На кадрах ролика с камеры наблюдения в магазине видно, как женщина в шубке подходит к витрины с духами и делает вид, будто выбирает товар. К ней подходит консультант, они о чем-то разговаривают, и когда продавец отходит в сторону, «покупательница» хватает духи и прячет в карман.

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