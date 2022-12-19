«Отвлекла продавца, схватила и в карман»: в Новосибирске девушка украла в цветочном магазине игрушку-кролика

Девушка вытащила кролика из коробки и спрятала в карман. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В новосибирском цветочном салоне на улице Серебренниковской, 14 произошла кража. Но пропали не деньги из кассы или, непосредственно, сами цветы. Целью пришедшей в магазин воришки стал…маленький плюшевый кролик.

— У нас такая ситуация в первый раз. Пришла женщина, стала отвлекать флориста вопросами, и, когда та отвернулась к витрине, украла кролика с флористического стола, где у нас представлены товары у кассы, — рассказали КП-Новосибирск сотрудники магазина. — Игрушка эта мягкая небольшая, да и стоит совсем недорого — 350 рублей. Зачем вообще стоило так делать — непонятно.

В магазине отметили, что в полицию из-за маленькой игрушки обращаться не стали. И надеются, что женщине самой станет стыдно за совершенную кражу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер