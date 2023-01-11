В 2023 году на строительство домой для легочников выделят 2 миллиарда. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области в 2023 году в два раза увеличат финансирование строительства льготного жилья. В региональном бюджете на эти цели отложили 2 миллиарда рублей.

— Таких объемов строительства специализированного жилого фонда никогда не было в нашем регионе. На эти цели выделяются беспрецедентные средства. В планах 2023 года — в разных стадиях, включая проектирование, осуществлять строительство 57 домов, часть из которых начали строить в 2022 году. В некоторых из них жилье будет предназначено только для детей-сирот, в других — только под служебное жилье, в-третьих — одновременно для обеих категорий граждан, — рассказал министр строительства региона Алексей Колмаков.

В 2022 году на строительство льготного жилья было потрачено всего 1,2 миллиарда рублей. В 2023 году сумма, равная прошлогодней, пойдет только на строительство домов для детей сирот, а на строительство и приобретение служебного жилья уйдет 891 миллионов рублей.

Напомним, что в Новосибирской области до конца 2024 года планируют построить 173 соцобъекта. В список вошли детские сады, школы и больницы. Кроме строительства новых зданий будет идти реконструкция старых.

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