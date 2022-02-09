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Общество9 февраля 2022 14:26

В Новосибирской области за три года построят более 170 соцобъектов

В 2022 году на их строительство планируют потратить около 20 миллиардов рублей
Надежда КАСЬЯНОВА
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Всего за 2022 год должны построить 73 соцобъекта.

Всего за 2022 год должны построить 73 соцобъекта.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области за 2022 год планируют построить 73 соцобъекта на сумму около 20 миллиардов рублей. Об этом сообщили в правительстве.

— В 2022 году в планах построить и сдать 73 соцобъекта, среди которых такие значимые, как Многофункциональная ледовая арена, школы, детские сады и театр имени Афанасьева. В приоритетным стоит строительство новых больниц и реконструкция старых. Планируется ввод 57 медицинских учреждений, — рассказал исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Строительная программа разработана не только на 2022 год, но и на три года вперед. И за это время в Новосибирской области планируется построить 173 социальных объекта.

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