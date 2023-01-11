В ходе СВО погиб сотрудник института СО РАН в Новосибирске

В ходе специальной военной операции погиб Григорий Макаров. Фото: Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН

В ходе специальной военной операции погиб сотрудник новосибирского Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН Григорий Макаров. Мужчина работал в административно-хозяйственном отделе института. На службу был призван в период частичной мобилизации.

— Прямой, честный, надёжный, всегда готовый прийти на помощь в трудную минуту — таким он был, и таким мы его запомним. Григорий Николаевич был настоящим патриотом. Родина была для него всем, без неё он не мыслил своей жизни. И исполнил свой воинский долг до конца. Григорий Николаевич погиб, защищая нашу страну. Он — настоящий герой, и его подвиг никогда не будет забыт, — сообщили в институте.

Погиб Григорий Макаров 4 декабря. Ему было 40 лет.

Напомним, что в коридоре бердской школе №2 разместили фотографии четверых военнослужащих из Бердска, погибших в зоне СВО. Это подполковник запаса Егор Мелешенко, капитан запаса Владимир Дегтяренко, капитан Дмитрий Пак и майор полиции Максим Дайбов.

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