В школе под Новосибирском открыли мемориал четырем военнослужащим, погибшим в зоне СВО

В школе под Новосибирском открыли мемориал четырем погибшим на СВО. Фото: Администрация Бердска.

В бердской школе № 2 «Спектр» открыли мемориальные доски в честь героев, погибших в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в администрации города.

В коридоре учебного учреждения разместили фотографии четверых военнослужащих из Бердска. Это подполковник запаса Егор Мелешенко, капитан запаса Владимир Дегтяренко, капитан Дмитрий Пак и майор полиции Максим Дайбов.

На открытии мемориалов присутствовали родственники и сослуживцы погибших, ученики и педагоги, депутаты и исполняющий обязанности главы Бердска Владимир Захаров.

Родители одного из героев – Дмитрия Пака – подарили музею школы военную форму своего сына, в которой он выполнял боевые задачи в зоне СВО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber