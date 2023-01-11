В новосибирском аэропорту более 170 пассажиров ждут задержанного на 10 часов самолета в Анталью

В Новосибирске рейс до Антальи задержали почти на 10 часов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 11 января, в новосибирском аэропорту Толмачево 144 взрослых и 27 детей весь день ждут самолета в Турцию. Вылет, назначенный на 7:50, перенесли сначала на 16:00. Сейчас время выхода на посадку вновь изменили – полет предварительно перенесли на 17:30.

Как сообщила КП-Новосибирск старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина, прокуратура следит за тем, чтобы все пассажиры получили необходимый в подобных ситуациях комплекс услуг – горячее питание и размещение в гостинице.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о задержке рейса Новосибирск – Анталья.

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