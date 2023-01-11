Рейс из Новосибирска в Анталью задерживают на 8 часов

В Новосибирске задержали рейс в Анталью.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В среду, 11 января, в новосибирском аэропорту Толмачево задержали рейс в турецкую Анталью. По данным электронного табло, регистрация должна была начаться в 7:50.
Посадку на рейс авиакомпании S7 отложили до 16 часов. Причина задержки уточняется.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как самолет с 263 туристами из Новосибирска не долетел до Таиланда из-за поврежденного лобового стекла.
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