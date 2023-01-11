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НовостиПроисшествия11 января 2023 5:27

Рейс из Новосибирска в Анталью задерживают на 8 часов

Туристы ждут посадки с раннего утра
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске задержали рейс в Анталью.

В Новосибирске задержали рейс в Анталью.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 11 января, в новосибирском аэропорту Толмачево задержали рейс в турецкую Анталью. По данным электронного табло, регистрация должна была начаться в 7:50.

Посадку на рейс авиакомпании S7 отложили до 16 часов. Причина задержки уточняется.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как самолет с 263 туристами из Новосибирска не долетел до Таиланда из-за поврежденного лобового стекла.

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