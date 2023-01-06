«Повреждено лобовое стекло»: самолет с 263 туристами из Новосибирска не долетел до Таиланда

Самолет должен был приземлиться на маленьком военном аэродроме в Паттайе, но вернулся в Новосибирск. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 260 туристов, летевших в Паттайю, отправили обратно в новосибирский аэропорт Толмачево. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, причиной возвращения стало треснувшее лобовое стекло самолета.

Регистрация на рейс началась 5 января в 22:00. Самолет вылетел с опозданием около 2 часов ночи уже в пятницу, 6 января, а вернулся в аэропорт Толмачево примерно в 7 утра.

По данным сервиса FlightAware, самолет не долетел даже до границы России, и сразу повернул обратно, сделав петлю.

Пассажиров, которым пришлось ждать более 16 часов, отправляют запасным бортом в 14:30. Среди них 192 взрослых и 71 ребенок.

Проверка транспортной прокуратуры установит, когда было повреждено стекло: до или после взлета. Также прокуроры проконтролируют соблюдение прав пассажиров во время долгого ожидания.

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