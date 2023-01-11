Следователи заинтересовались некачественной уборкой снега в трех районах Новосибирска.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Следственном комитете заинтересовались некачественной уборкой снега в трех районах Новосибирска. Ранее сообщалось, что в тройку анти-лидеров попали Дзержинский, Заельцовский и Октябрьский районы города.
– По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки, – передает СК РФ по Новосибирской области.
В рамках проверки следователи выяснят, насколько халатно ответственные службы относятся к уборке снега с городских дорог. После проверки будет принято процессуальное решение.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер