Следователи заинтересовались некачественной уборкой снега в трех районах Новосибирска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Следственном комитете заинтересовались некачественной уборкой снега в трех районах Новосибирска. Ранее сообщалось, что в тройку анти-лидеров попали Дзержинский, Заельцовский и Октябрьский районы города.

– По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки, – передает СК РФ по Новосибирской области.

В рамках проверки следователи выяснят, насколько халатно ответственные службы относятся к уборке снега с городских дорог. После проверки будет принято процессуальное решение.

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