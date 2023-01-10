Три района Новосибирска стали лидерами по жалобам на плохую уборку снега. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Три новосибирских района попали в тройку лидеров по плохому качеству уборки снега. Об этом во вторник, 10 января, на аппаратном совещании сообщил Константин Васильев, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

В тройке лидеров по плохой уборке снега оказались Дзержинский, Заельцовский и Октябрьский районы. Их жители недовольны нечищеными от снега дорогами, тротуарами, а также заваленными придомовыми территориями.

Анатолий Локоть в ответ на эту информацию заявил, что Минтранс НСО может посодействовать с техникой для уборки снега. Поэтому городским властям нужно обратиться в министерство с такой просьбой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер