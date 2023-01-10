Три района Новосибирска стали лидерами по жалобам на плохую уборку снега.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Три новосибирских района попали в тройку лидеров по плохому качеству уборки снега. Об этом во вторник, 10 января, на аппаратном совещании сообщил Константин Васильев, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
В тройке лидеров по плохой уборке снега оказались Дзержинский, Заельцовский и Октябрьский районы. Их жители недовольны нечищеными от снега дорогами, тротуарами, а также заваленными придомовыми территориями.
Анатолий Локоть в ответ на эту информацию заявил, что Минтранс НСО может посодействовать с техникой для уборки снега. Поэтому городским властям нужно обратиться в министерство с такой просьбой.
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