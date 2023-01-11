Табло на вокзале Новосибирск-Главный из-за сбоя показало – 51 градус

Из-за мороза сбилось табло на вокзале. Фото: АСТ-54.

Утром в среду, 11 января, табло на вокзале Новосибирск-Главный неожиданно показало – 51 градус при температуре около – 32. Фотографию очевидцы опубликовали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях новосибирцы подтвердили, что ощущается погода именно так. Другие предположили, что термометр дал сбой из-за сильных морозов, и тоже «замерз».

Некоторые горожане даже решили проверить достоверность фото и отправились на вокзал, а затем уточнили, что сейчас все в порядке – табло показывает – 30.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что ледяным утром выросли цены на такси.

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