Морозным утром 11 января в Новосибирске взлетели цены на такси

В Новосибирске из-за морозов выросли цены на такси. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В среду, 11 января, в Новосибирске вновь поднялись цены на такси – на этот раз из-за тридцатиградусных морозов. Рано утром стоимость поднялась в 1,5 – 2 раза, а затем стала ниже обычной.

– Сейчас плохая погода, все хотят уехать на машине. Такси может ехать дольше, чем обычно, – пожалуйста, имейте это в виду, планируя время, – предупреждают в сервисах.

Водитель такси Сергей рассказал КП-Новосибирск, что специально вставал ночью несколько раз, чтобы прогревать автомобиль, иначе он бы не завелся. Сотрудник также отметил, что машин может быть меньше, чем клиентов – из-за того, что не все его коллеги побеспокоились о ночном прогреве.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что автомобилисты встали в пробки в рабочую среду, несмотря на морозы в - 33 градуса.

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