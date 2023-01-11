Ледяным утром 11 января Новосибирск сковали пробки в 6 баллов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 11 января температура воздуха в Новосибирске опустилась до -33 градусов. Не у всех автовладельцев в такой жуткий мороз завелись машины. Тем не менее, дороги в городе загружены. По данным «2ГИС», уровень пробок составляет 6 баллов.

Заторы на проезде Энергетиков, улицах Станционной, Широкой, Котовского, Ватутина и Станиславского. Пробки на Советском шоссе, улицах Новогодней, Блюхера, Троллейной и Немировича-Данченко. Затор на Октябрьском мосту.

На правом берегу не проехать по Большевистской в сторону Речного вокзала. Пробки также на улицах Бориса Богаткова, Восход и Кирова. Движение по Красному проспекту тоже затруднено.

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