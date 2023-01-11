Дочерняя компания IKEA судится с мэрией Новосибирска за 3 миллиона рублей

Мэрия Новосибирска не собирается так просто отдавать три миллиона. Фото: Даниил ОПАРИН

Компания, связанная с IKEA, продолжает судиться с мэрией Новосибирска по поводу переплаты за аренду. Иск подала дочерняя компания корпорации IKEA «Ингка Сентрес Рус Проперти Б», которая управляет торговыми центрами «МЕГА». Решение опубликовано в картотеке дел областного Арбитражного суда.

Компании предоставили участок на улице Ватутина для возведения торгового центра. Сейчас там расположены объекты ЖКХ. Суд постановил, что около 10 лет назад «Ингка Сентрес» переплатила мэрии почти 3 лишних миллиона рублей за аренду. Сумму иска дополнили проценты и госпошлины.

В пресс-центре мэрии КП-Новосибирск подтвердили, что не согласны с решением суда, так как некоторые обстоятельства дела были не доказаны или выяснены не полностью. Мэрия готовит апелляцию.

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