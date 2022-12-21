IKEA отсудила у мэрии Новосибирска более 3 миллионов рублей за переплату аренды

ИКЕА отсудила у мэрии Новосибирска больше 3 миллионов рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дочерняя компания корпорации IKEA, управляющая центрами «Мега», отсудила у мэрии Новосибирска более 3 миллионов рублей за переплату по аренде 7-летней давности. Информация об этом опубликована в картотеке дел Арбитражного суда.

Сумма невозвращенной мэрией переплаты составила 2,85 миллиона рублей. Кроме того, суд постановил доплатить в пользу «Ингка Сентерс Рус Проперти Б» более полумиллиона рублей по процентам за пользование чужими средствами и около 35 тысяч рублей госпошлины.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в IKEA уволили сотрудников, не выплатив им премии за выполненный план продаж во время ажиотажа при закрытии магазина.

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