В СГК объяснили, почему платежи за отопление в Новосибирске стали выше

В Новосибирской области резко увеличилась стоимость отопления. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новосибирцы пожаловались на ощутимое изменение сумм в платежках ЖКХ. В Telegram-канале Сибирской генерирующей компании горожанам объяснили, с чем это связано.

Во-первых, на сумму влияет годовая корректировка – разница между стоимостью реально потребленного количества тепла за год, которое показывают общедомовые приборы учета, и суммой, которую уплачивали в 2022 году. А размер корректировки зависит от количества тепла, которое расходуется в доме.

Во-вторых, с 1 декабря прошлого года произошла индексация тарифов на коммунальные услуги. Стоимость отопления выросла на 11,9 %. Для большинства новосибирцев – с 1673,89 до 1873,08 рубля за Гкал.

Кроме того, сотрудники пообещали выяснить отдельно по каждому обращению, с чем связано повышение цены.

В случае большего изменения стоимости в теплосетях посоветовали обратиться с жалобами в управляющую компанию, а тем, кто состоит на прямых договорах с СГК – связаться с ними по почте, в приложении, либо прийти в центр обслуживания клиентов на улице Фрунзе, 226/1.

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