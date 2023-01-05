«За что начислили 6200?»: жители Новосибирска получили квитанции с повышенными ценами за отопление

Цены на отопление удивили сибиряков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирцы удивились, получив на новогодних праздниках квитанции за отопление с повышенными ценами. Своими эмоциями сибиряки поделились в соцсетях:

- Почему в доме по адресу ул. Обская,50 начисления за отопление за квартиру площадью 69 квадратных метров 6200 рублей? Это за какие заслуги мы удостоены? До этого платили 2500 рублей, - недоумевает жительница Новосибирска Анна.

Напомним, что цены на отопление в Новосибирске выросли с 1 декабря. Разница в стоимости, как пояснили в СГК, в среднем составляет 11,9%.

- В ситуации Анны надо обращаться в управляющую компанию и выяснять, почему такие начисления, - продолжают в СГК.

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