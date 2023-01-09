В Новосибирске совет отцов создал петицию за сохранение детских снежных горок

Совет отцов Новосибирской области создал петицию за сохранение детских снежных горок. Фото: Евгения ГУСЕВА

Совет отцов Новосибирской области создал петицию за сохранение детских снежных горок. Напомним, в связи с новыми правилами, любая горка выше 40 сантиметров считается аттракционом, который должен соответствовать стандартам и где должен работать посадчик. Все нелегальные горки было решено сносить.

— Снежные горки — это многовековая русская традиция, любимая детская забава и полезное для здоровья активное времяпрепровождение детей на свежем воздухе. Начиная с прошлой зимы по всей России снежные горки исчезли. Это произошло в связи с новыми регламентами, принятыми на федеральном уровне. Исполнить их нереально, а сумма штрафов доходит до 300 тысяч, — говорят в совете отцов. — Многие люди считают эти новые правила абсурдными. Поэтому решено обратиться к депутатам Госдумы от Новосибирской области с просьбой предпринять все возможные усилия для возврата снежных горок детям.

Поддержала инициативу общественников и вице-мэр города Анна Терешкова. В своем телеграм-канале она написала, что представить сибирскую зиму без горок невозможно.

— Я очень поддерживаю общественников, которые считаю, что снежные горки надо вернуть во дворы! Мы все выросли, катаясь на горках, которые были сделаны нашими папами и организациями, которые знали, что без снежных горок Новый год не Новый год! В Сибири невозможно жить без снежных горок и это не аттракцион с посадчиками! Буду надеяться, что сибиряков услышат, и мы опять сможем кататься на горках, которые сделали для нас родные с любовью! Конечно, должны быть ограничения высоты, но не 40 сантиметров, — считает Анна Терешкова.

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