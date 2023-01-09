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НовостиОбщество9 января 2023 18:46

В Новосибирске совет отцов создал петицию за сохранение детских снежных горок

Сейчас общественники собирают подписи
Галина СИМОНОВА
Совет отцов Новосибирской области создал петицию за сохранение детских снежных горок.

Совет отцов Новосибирской области создал петицию за сохранение детских снежных горок.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Совет отцов Новосибирской области создал петицию за сохранение детских снежных горок. Напомним, в связи с новыми правилами, любая горка выше 40 сантиметров считается аттракционом, который должен соответствовать стандартам и где должен работать посадчик. Все нелегальные горки было решено сносить.

— Снежные горки — это многовековая русская традиция, любимая детская забава и полезное для здоровья активное времяпрепровождение детей на свежем воздухе. Начиная с прошлой зимы по всей России снежные горки исчезли. Это произошло в связи с новыми регламентами, принятыми на федеральном уровне. Исполнить их нереально, а сумма штрафов доходит до 300 тысяч, — говорят в совете отцов. — Многие люди считают эти новые правила абсурдными. Поэтому решено обратиться к депутатам Госдумы от Новосибирской области с просьбой предпринять все возможные усилия для возврата снежных горок детям.

Поддержала инициативу общественников и вице-мэр города Анна Терешкова. В своем телеграм-канале она написала, что представить сибирскую зиму без горок невозможно.

— Я очень поддерживаю общественников, которые считаю, что снежные горки надо вернуть во дворы! Мы все выросли, катаясь на горках, которые были сделаны нашими папами и организациями, которые знали, что без снежных горок Новый год не Новый год! В Сибири невозможно жить без снежных горок и это не аттракцион с посадчиками! Буду надеяться, что сибиряков услышат, и мы опять сможем кататься на горках, которые сделали для нас родные с любовью! Конечно, должны быть ограничения высоты, но не 40 сантиметров, — считает Анна Терешкова.

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