Вице-мэр Новосибирска рассказала, почему зимой во дворах не будут заливать горки

Этой зимой во дворах жилых домов горки заливать не будут. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вице-мэр Новосибирска и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова рассказала, что этой зимой во дворах жилых домов горки заливать не будут. Это связано с новыми нормативами.

— Вопрос с горками — он федеральный и касается не только нашего региона. Мы с вами выросли, катаясь на горках у дома, но сейчас по новым нормативам, все горки выше 40 сантиметров считаются аттракционами. А это значит, что там обязательно должен присутствовать посадчик и охрана, — пояснила Анна Терешкова в эфире Радио «Комсомольская правда». — И если какая-то управляющая компания сама зальет во дворе дома горку, и не дай бог с ребенком там что-то случится, то и ответственность за это будет нести управляющая компания. Особенно, если горка не соответствовала вот этим новым нормам.

Вице-мэр подчеркнула, что городские власти стараются восполнить эти потери своими силами.

— Мы стараемся сделать так, чтобы у нас в каждом парке была залита горка, соответствующая этим нормативам, чтобы дети могли там бесплатно кататься. Но, конечно, изменение привычек дается людям тяжело, — пояснила Анна Терешкова.

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