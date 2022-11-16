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НовостиОбщество16 ноября 2022 19:03

Вице-мэр Новосибирска рассказала, почему зимой во дворах не будут заливать горки

По новым нормативам горки выше 40 сантиметров считаются аттракционами
Галина СИМОНОВА
Этой зимой во дворах жилых домов горки заливать не будут.

Этой зимой во дворах жилых домов горки заливать не будут.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Вице-мэр Новосибирска и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова рассказала, что этой зимой во дворах жилых домов горки заливать не будут. Это связано с новыми нормативами.

— Вопрос с горками — он федеральный и касается не только нашего региона. Мы с вами выросли, катаясь на горках у дома, но сейчас по новым нормативам, все горки выше 40 сантиметров считаются аттракционами. А это значит, что там обязательно должен присутствовать посадчик и охрана, — пояснила Анна Терешкова в эфире Радио «Комсомольская правда». — И если какая-то управляющая компания сама зальет во дворе дома горку, и не дай бог с ребенком там что-то случится, то и ответственность за это будет нести управляющая компания. Особенно, если горка не соответствовала вот этим новым нормам.

Вице-мэр подчеркнула, что городские власти стараются восполнить эти потери своими силами.

— Мы стараемся сделать так, чтобы у нас в каждом парке была залита горка, соответствующая этим нормативам, чтобы дети могли там бесплатно кататься. Но, конечно, изменение привычек дается людям тяжело, — пояснила Анна Терешкова.

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