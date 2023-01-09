В Новосибирске демонтируют рухнувшую остановку «Магазин №27»

Остановку должны снести 9 января. Фото: предоставлено Ириной Сибриковой

Остановку «Магазин №27», рухнувшую под тяжестью снега, демонтируют в Новосибирске. Конструкция остановочного пункта была сильно повреждена.

О произошедшем стало известно утром 9 января. Как рассказала КП-Новосибирск читательница, хлипкая конструкция обрушилась ночью. Информации о пострадавших не поступало.

В администрации Дзержинского района заявили, что сегодня остановку уберут.

− Демонтаж обозначенной остановки в планах МКУ «Дзержинка» на 9 января, − сообщили КП-Новосибирск местные власти.

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