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НовостиОбщество9 января 2023 9:56

В Новосибирске демонтируют рухнувшую остановку «Магазин №27»

Об этом сообщили в администрации Дзержинского района
Анастасия ХРОМЫХ
Остановку должны снести 9 января. Фото: предоставлено Ириной Сибриковой

Остановку должны снести 9 января. Фото: предоставлено Ириной Сибриковой

Остановку «Магазин №27», рухнувшую под тяжестью снега, демонтируют в Новосибирске. Конструкция остановочного пункта была сильно повреждена.

О произошедшем стало известно утром 9 января. Как рассказала КП-Новосибирск читательница, хлипкая конструкция обрушилась ночью. Информации о пострадавших не поступало.

В администрации Дзержинского района заявили, что сегодня остановку уберут.

− Демонтаж обозначенной остановки в планах МКУ «Дзержинка» на 9 января, − сообщили КП-Новосибирск местные власти.

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