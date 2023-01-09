Новосибирцам раскрыли причину пустого экрана на планшете при передаче новогодней Снежинки мэру Суздаля

Стала известна причина сбоя передачи снежинки Суздалю. Фото: Telegram-канал Анны Терешковой.

В мэрии Новосибирска объяснили, почему главе Суздаля отдали пустой планшет вместо Снежинки – символа Новогодней столицы России. Об этом в эфире радио КП-Новосибирск рассказали начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева и директор Городской дирекции творческих программ Ирина Саркисян.

Напомним, в Рождество, 7 января, мэр Новосибирска Анатолий Локоть передал своему коллеге из Суздаля Сергею Сахарову символ Новогодней столицы России – Снежинку.

Мэру следующей столицы Нового года вручили планшет «со Снежинкой» и попросили его открыть. Однако, когда Сахаров развернул гаджет к зрителям, там оказался пустой экран. На помощь пришла ведущая – она быстро закрыла планшет и замяла ситуацию, но видео, которые успели снять горожане, быстро набрали множество просмотров и комментариев в интернете.

Неловкая передача Снежинки. Фото: стоп-кадры из видео.

– Суздалю отдали не картинку Снежинки, а уникальное программное обеспечение. Там, за кулисами, стоял его создатель, талантливейший молодой человек. Может быть, со сцены было объяснено не очень ярко. Но эту Снежинку, которую в планшете передали Суздалю – если ее увеличить, то будет видна каждая из тысяч, сделанных новосибирцами на тач-экранах. На сцене просто пальцем нажали не туда, руки у всех были холодные. И не успели быстро поправить, развернуть ее. И вот сейчас этот молодой человек читает о том, что Суздалю отдали неработающий планшет – представляете, как ему обидно? – объяснили чиновницы.

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