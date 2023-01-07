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НовостиОбщество7 января 2023 12:23

«Торжественная и немного грустная минута»: Новосибирск передал Суздалю снежинку

Новосибирск торжественно передал Суздалю снежинку
Надежда РЫЖКИНА
Новосибирск передал эстафету Суздалю.

Новосибирск передал эстафету Суздалю.

Фото: Вячеслав АШУРКОВ

В Новосибирске подошли к концу долгие недели «Новогодней столицы России». 7 января на завершающей церемонии цифровую Снежинку, символ проекта, передали Суздалю.

Снежинка отправится в следующий город.

Снежинка отправится в следующий город.

Фото: Никита МАНЬКО

— Вот и наступила торжественная и немного грустная минута. Тем ценны и особенно приятны праздники, что они конечны, а за ними наступают трудовые будни, — написал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем Telegram. Он передавал снежинку суздальскому мэру, Сергею Сахарову.

Церемония завершилась праздничным концертом.

Церемония завершилась праздничным концертом.

Фото: Никита МАНЬКО

Локоть также наградил участников фестиваля колокольных звонов, вручив им благодарственные письма и сувениры.

Делегация из Суздаля вручала Новосибирску колокольчик с символом их города, и отметила, что «Новогодней столицы России» помогает разным городам подружиться.

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