«Торжественная и немного грустная минута»: Новосибирск передал Суздалю снежинку

Новосибирск передал эстафету Суздалю.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
В Новосибирске подошли к концу долгие недели «Новогодней столицы России». 7 января на завершающей церемонии цифровую Снежинку, символ проекта, передали Суздалю.
Снежинка отправится в следующий город.
Фото: Никита МАНЬКО
— Вот и наступила торжественная и немного грустная минута. Тем ценны и особенно приятны праздники, что они конечны, а за ними наступают трудовые будни, — написал мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем Telegram. Он передавал снежинку суздальскому мэру, Сергею Сахарову.
Церемония завершилась праздничным концертом.
Фото: Никита МАНЬКО
Локоть также наградил участников фестиваля колокольных звонов, вручив им благодарственные письма и сувениры.
Делегация из Суздаля вручала Новосибирску колокольчик с символом их города, и отметила, что «Новогодней столицы России» помогает разным городам подружиться.
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