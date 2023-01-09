Дело экс-зампрокурора Новосибирской области Турбина начали рассматривать в суде. Фото: Управление судебного департамента НСО.

В понедельник, 9 января, в Центральном районном суде Новосибирска начали рассматривать уголовное дело экс-зампрокурора Новосибирской области Андрей Турбина. Обвиняют его в получении крупной взятки. На скамье подсудимых сегодня оказался и предполагаемый посредник – Сергей Белоус.

– В судебном заседании оглашено обвинительное заключение и определен порядок исследования доказательств, – сообщили в Управлении судебного департамента Новосибирской области.

Известно, что подсудимые полностью признали вину.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в обмен на взятку, превышающую 3 млн, Турбин обещал переквалифицировать дело знакомого предпринимателя на более мягкую статью.

Очередное судебное заседание по делу назначили на 8 февраля.

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