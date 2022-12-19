Уголовное дело экс-зампрокурора Новосибирской области Турбина поступило в суд

В Новосибирске передали в суд дело о получении взятки бывшим заместителем прокурора (справа). Фото: Управление судебного департамента НСО.

В суд передали уголовное дело о взятке бывшего зампрокурора Новосибирской области Андрея Турбина. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

Напомним, в обмен на взятку Турбин должен был помочь переквалифицировать дело знакомого предпринимателя на более мягкую статью.

По части 6 статьи 290 УК РФ за взятку в особо крупном размере бывшему зампрокурора грозит до 15 лет тюрьмы.

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