Андрей Турбин (справа) и еще один фигурант дела Сергей Белоус (слева) отправлены под арест. Фото: Судебный департамент НСО

Завершилось расследование дела экс-зампрокурора Новосибирской области Андрея Турбина, обвиняемого во взяточничестве. Мужчину вместе с бывшим прокурором региона Владимиром Фалилеевым задержали 16 феврале этого года.

— Следствием установлено, что один из предпринимателей передал Турбину через посредника взятку в общей сумме свыше 3 миллионов рублей, — рассказал глава СКР Александр Бастрыкин в беседе с «РИА Новости».

Бастрыкин пояснил, что в обмен на взятку Турбин должен был поспособствовать переквалификации дела, которое шло в отношении знакомого предпринимателя, на более мягкую статью. Также экс-зампрокурора региона должен был регулярно информировать о ходе расследования и проследить, чтобы по делу было принято нужное взяткодателю решение.

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