Стали известны подробности трагедии на улице Военной в Новосибирске, где погиб 17-летний парень

Медики констатировали смерть молодого человека. Фото: АСТ-54

В воскресенье, 8 января, под окнами многоэтажки в Октябрьском районе Новосибирска нашли труп 17-летнего парня. Местный житель, ставший очевидцем трагедии, поделился с КП-Новосибирск подробностями произошедшего.

По словам новосибирца, он подбежал к молодому человеку и попытался нащупать пульс. Но сердце парня уже не билось.

− Я не стал его переворачивать. Сразу же вызвал скорую и полицию. Оперативные службы прибыли через семь минут, − рассказал КП-Новосибирск местный житель.

Медики констатировали смерть молодого человека. Обстоятельства произошедшего будут выяснять полицейские.

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