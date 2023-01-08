В Новосибирске под окнами жилого дома нашли труп девушки

Под окнами жилого дома в Октябрьском районе Новосибирска обнаружили труп девушки. Фото: АСТ-54
В воскресенье, 8 января, под окнами жилого дома в Октябрьском районе Новосибирска обнаружили труп девушки. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».
Тело лежало на дороге по адресу Военная, 16. Погибшая была одета в черные куртку, штаны и кроссовки.
Как отметили в публикации, трагедия произошла примерно в два часа ночи. Однако, по словам очевидцев, тело нашли только утром.
В комментариях кто-то заявил, что на самом деле погиб 17-летний парень. Причина произошедшего на данный момент неизвестна.
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