В Новосибирске под окнами жилого дома нашли труп девушки

Под окнами жилого дома в Октябрьском районе Новосибирска обнаружили труп девушки. Фото: АСТ-54

В воскресенье, 8 января, под окнами жилого дома в Октябрьском районе Новосибирска обнаружили труп девушки. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Тело лежало на дороге по адресу Военная, 16. Погибшая была одета в черные куртку, штаны и кроссовки.

Как отметили в публикации, трагедия произошла примерно в два часа ночи. Однако, по словам очевидцев, тело нашли только утром.

В комментариях кто-то заявил, что на самом деле погиб 17-летний парень. Причина произошедшего на данный момент неизвестна.

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