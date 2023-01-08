«Рекорд официально установлен»: 130 снежных баб вылепили на Михайловской набережной в Новосибирске

Михайловскую набережную заполонили снежные фигуры. Фото: Анна Терешкова

Недавно в Новосибирске завершился Фестиваль снежных баб. Проходил он на Михайловской набережной со 2 по 6 января. В рамках Фестиваля сибиряки вылепили 130 снежных баб, рассказала в своем Телеграм-канале вице-мэр города Анна Терешкова.

Участники создавали не только снежных красоток. Из-под их рук вышло еще 70 других фигур. Среди них – снеговики, сказочные звери и елочки.

Участники Фестиваля хорошо постарались. Фото: Анна Терешкова

− Рекорд официально установлен! Он задокументирован и внесен в Реестр рекордов России, − написала Анна Терешкова.

Фестиваль собрал взрослых и детей. Фото: Анна Терешкова

Вице-мэр добавила, что теперь Новосибирск носит новый статус – город снежных баб.

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