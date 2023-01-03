«Кто из снега всех милее?»: в Новосибирске проходит фестиваль снежных баб

Как вам такие фигуры из снега?
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
В Новосибирске стартовал «Фестиваль снежных баб». 2 января сотни горожан собрались на Михайловской набережной и начали лепить.
Вечеринка продолжается!
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
Каждый снеговик индивидуален. Кому-то повязали шарфик из мишуры, надели парик на голову или кокошник.
Снежная фигура на зимнем пляже.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
Кто-то скучает по лету и вылепил снежную бабу, «греющуюся» в лучах зимнего сибирского солнца. Аксессуары соответствующие – синий купальник, шляпка, чтобы голову не напекло и солнцезащитные очки.
Мама, папа, я - снежная семья.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
Напомним, что фестиваль продлится до 6 января. Кроме лепки фигур для новосибирцев подготовлен конкурс на лучшие сани и украшение дома, 4 января пройдут снежные баталии. 5 января пройдет день снежного Сибирского валенка.
Новосибирцы украсили свои фигуры.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
Завершится фестиваль снежной дискотекой.
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