«Кто из снега всех милее?»: в Новосибирске проходит фестиваль снежных баб

Как вам такие фигуры из снега? Фото: Вячеслав АШУРКОВ

В Новосибирске стартовал «Фестиваль снежных баб». 2 января сотни горожан собрались на Михайловской набережной и начали лепить.

Вечеринка продолжается! Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Каждый снеговик индивидуален. Кому-то повязали шарфик из мишуры, надели парик на голову или кокошник.

Снежная фигура на зимнем пляже. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Кто-то скучает по лету и вылепил снежную бабу, «греющуюся» в лучах зимнего сибирского солнца. Аксессуары соответствующие – синий купальник, шляпка, чтобы голову не напекло и солнцезащитные очки.

Мама, папа, я - снежная семья. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Напомним, что фестиваль продлится до 6 января. Кроме лепки фигур для новосибирцев подготовлен конкурс на лучшие сани и украшение дома, 4 января пройдут снежные баталии. 5 января пройдет день снежного Сибирского валенка.

Новосибирцы украсили свои фигуры. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Завершится фестиваль снежной дискотекой.

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