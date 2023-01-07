В Новосибирске православные встретили Рождество Христово

Православные встретили Рождество в Новосибирске. Фото: Вознесенский кафедральный собор.

В Новосибирске православные отметили Рождество Христово. В ночь с 6 на 7 января они провели всенощное бдение. Считается, что именно в эту пору к верующим приходит родившийся в Вифлееме Христос.

В прошлом году на богослужении новосибирцы были в масках, а на входе прихожанам измеряли температуру. Для тех, кто не смог посетить таинство, организовали видеотрансляцию: ее давал Вознесенский кафедральный собор. Божественную литургию проводил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

Напомним, в Новосибирске Рождество также отметят фестивалем колокольного звона на Михайловской набережной, на который приедут звонари из 10 российских храмов и монастырей. Специально для этого там возведут ледяные колокольни. Кроме того, на набережной пройдут и народные гуляния.

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