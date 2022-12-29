Опубликована программа новогодних мероприятий на праздники в Новосибирске. Фото: Иван МАКЕЕВ

Опубликована программа новогодних мероприятий на январские выходные. Новосибирцев приглашают поводить хоровод вокруг главной елки, слепить снежную бабу, послушать мастеров-звонарей со всей России, посетить снежную дискотеку и, конечно же, сходить на церемонию передачи символа Новогодней столицы.

— 1 января в Театральном сквере в 17:00 состоится хоровод Новогодней столицы России. А со 2 по 6 января у домика снежинки на Михайловской набережной будет проходить фестиваль снежных баб, — рассказали в мэрии.

На следующий день после открытия фестиваля снежных баб — 3 января, пройдет конкурс на лучшие сани; 4 января состоятся снежные баталии, для горожан подготовят различные конкурсы, эстафеты, снежные битвы; 5 января пройдет День снежного Сибирского валенка; 6 января состоится «Снежная дискотека».

7 января на Михайловской набережной будут отмечать Всероссийское Рождество, в этот же день состоится фестиваль колокольных звонов. Кроме того, с 12:00 до 17:00 будут проходить рождественские гуляния, ярмарки, новогодние игры и состязания для детей и взрослых.

Также 7 января на Михайловской набережной также состоится церемония передачи символа Новогодней столицы — снежинки — следующему участнику проекта. Цифровую снежинку передадут представителям города Суздаля, которому присвоено звание Новогодней столицы России 2023-2024.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер