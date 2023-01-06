В Новосибирской области более 14 тысяч семей подали заявления на единое пособие

В Новосибирской области около 14 тысяч семей с детьми подали заявки на универсальное пособие. Фото: Евгения ГУСЕВА

Более 14 тысяч новосибирских семей подали заявления на единое детское пособие. Новый формат выплат ввели в конце 2022 года.

– Социальный фонд принял свыше полумиллиона заявлений на оформление единого пособия для беременных женщин и семей с детьми, из них около 14 тысяч заявлений от жителей Новосибирской области, – сообщили в региональном СФР.

В социальном фонде дополнили, что из 14 тысяч заявок уже одобрены 560. При назначении выплат оценивают доходы и имущество семьи, а также занятость родителей. Получать меру поддержки могут только граждане РФ, постоянно проживающие в России.

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