Универсальное пособие для беременных и семей с детьми в Новосибирске с 1 января 2023 года: сколько будет, как рассчитывают

С 1 января 2023 начнут выплачивать новое пособие: объединенные выплаты беременным и семьям с детьми. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирской области введут новое пособие, которое объединит пособия для беременных и семей с детьми до 17 лет. Новая выплата будет введена с 1 января 2023 года.

— Размер пособия будет составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума. Конкретная сумма выплаты будет зависеть от доходов и имущества семьи, — сообщили в отделении ПФР по Новосибирской области.

Для жителей региона, которые уже получают пособия или начнут их получать до конца 2022 года, предусмотрен плавный переход к новой выплате. То есть, людям предоставят выбор: получать деньги по старым правилам или перейти на новое универсальное пособие. Для этого нужно будет подать заявление в отделение Пенсионного фонда.

В Новосибирской области прожиточный минимум для взрослого человека составляет 15 318 рублей, для ребенка — 14 562 рубля. Новое пособие будет рассчитываться исходя из этих сумм.

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