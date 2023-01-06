Рыба, филин да баран: рассматриваем работы новосибирцев для Фестиваля снежных скульптур

Рыба, сова и баран - а тематика конкурса "Вся Россия в моем городе". Фото: предоставлены читателями КП-Новосибирск.

В Новосибирске Фестиваль снежных скульптур проходит с 4 по 8 января 2023 года. Кубы для изготовления фигур разместили в Центральном парке от театра Музкомедии почти до улицы Мичурина. Новосибирцы поделились фотографиями, как кипит работа у мастеров.

В некоторых скульптурах пока невозможно угадать их финальный облик. Фото: предоставлены читателями КП-Новосибирск.

Сибиряки лепят медведей и представителей коренных народов севера. Фото: предоставлены читателями КП-Новосибирск.

Готовность скульптур сильно отличается. Кое-где стоят еще целые кубы, а другие мастера уже набрасывают последние детали. Новосибирцы творят по заранее нарисованному эскизу, работают в команде или в одиночку, вытачивают из снежной глыбы животных, людей, пейзажи и архитектуру.

Горожане орудуют пилами, стамесками, сооружают леса и следуют эскизам. Фото: предоставлены читателями КП-Новосибирск.

За сутки у золотой рыбки появилась чешуя. Фото: предоставлены читателями КП-Новосибирск.

Напомним, в этом году тематика фестиваля – «Вся Россия в моем городе» в честь того, что Новосибирск стал Новогодней столицей страны.

Имена победителей узнают 8 января в 14 часов. Оценивать творчество горожан будет мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Его кубок станет самым главным призом, за который поборются мастера. После подведения итогов скульптуры простоят еще больше двух недель.

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