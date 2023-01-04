Фестиваль снежной скульптуры стартовал в Новосибирске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске 4 января начался фестиваль снежной скульптуры. Его проводят в Центральном парке. Главная тема мероприятия – «Вся Россия в моем городе». Об этом сообщили в мэрии.

Наблюдать за созданием творений из снега новосибирцы смогут с 4 по 8 января. Работать мастера будут у музыкального театра, на аллее Центрального парка.

– Размеры заготавливаемых блоков традиционны: 2,5х2,5 метра, высотой 3 метра – командам скульпторов, школьникам – блоки 1х1 метр, высотой 1,5 метра, – уточнили в мэрии Новосибирска.

После фестиваля скульптуры будут украшать город до 24 января.

Известно, что участниками мероприятия станут жители разных городов. Речь о гостях из Омска, Красноярска, Казахстана, Хабаровска, Геленджика, Якутска, Новороссийска и т.д.

На конкурсе жюри оценят технику выполнения, актуальность, а также раскрытие темы. Примут во внимание также оригинальность и выразительность композиции.

Главный приз фестиваля – кубок мэра города Новосибирска. Известно, что все участники получат дипломы, медали и памятные призы.

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