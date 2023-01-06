Стали известны причины экстренного возвращения самолета, вылетевшего из Новосибирска в Таиланд

Стали известны причины экстренного возвращения рейса из Новосибирска в Таиланд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 6 января, в Новосибирске самолет, вылетевший в Таиланд, вернулся в аэропорт Толмачево из-за треснувшего лобового стекла. О повреждении сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Самолет авиакомпании Azur Air вернулся в Толмачево около 7 часов утра. Сейчас посадки ожидают 263 пассажира, среди них 71 ребенок.

– Красноярской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания задержанного авиарейса, – сообщили в прокуратуре.

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