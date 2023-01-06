Самолет из Новосибирска вернулся в Толмачево после вылета в Таиланд

Самолет из Новосибирска в Таиланд вернулся в Толмачево.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В пятницу, 6 января, самолет из Новосибирска в Паттайю вернулся в аэропорт Толмачево после вылета. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло новосибирского аэропорта.
По данным сайта FlightAware, самолет авиакомпании Azur Air вылетел из Новосибирска после 2 часов ночи с опозданием. Он пробыл в воздухе около 5 часов. Не пролетев и четверти пути до Таиланда, самолет отправился обратно в аэропорт Толмачево.
Сейчас на рейс до Паттайи идет посадка. Регистрация началась еще вечером 5 января, заново вылететь туристы должны к 14:00.
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