«У нас забрали по 10-15 тысяч»: водители скорой помощи в Новосибирске заявили о дискриминации

Новосибирские водители скорых заявили о дискриминации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске члены профсоюза «Медтранса» вновь заявили о дискриминации со стороны руководства. Водители скорой помощи на правом берегу города остались без работы на все новогодние праздники. Напомним, в конце 2021 года водители «Медтранса» сообщили о предвзятом отношении к членам профсоюза: всем выдали премию в размере 10 800 рублей, им же – лишь 2,5 тысячи.

Работники обратились в суд. Дело тянется уже год – по мнению сотрудников, юрист будто бы специально затягивает дело, постоянно теряя документы.

– На последнем заседании в конце ноября предоставили запись, где директор предлагает доплатить тем, кто выйдет из профсоюза. Он это говорил в гараже, на собрании бригадиров, там и записали на диктофон. И тогда впервые он пришел в суд, чтобы опровергнуть эту запись. Нашел даже эксперта в Новосибирске. Но мы попросили, чтобы суд назначил свою экспертизу, – рассказал КП-Новосибирск член профсоюза Сергей Калашников.

Перед праздниками начальник колонны раздал графики на подпись, где лишь у троих сотрудников были назначены длинные выходные больше недели. Сергей Калашников утверждает, что в профсоюзе состоит около 25-27 человек, а они с коллегой просто «попались на глаза директору в суде». Почему в список попал еще и третий сотрудник, неизвестно.

– В итоге у нас троих за месяц вышло 140 часов. Он [директор] не мог снять больше, потому что в сумме получилось бы меньше ставки. Говорит, вы должны благодарить, что у вас больше выходных. Но можно было бы предупредить заранее, чтобы мы обсудили с семьями? В итоге мы не были к такому готовы, у нас «забрали» около 10-15 тысяч, которые мы могли бы заработать, – сетует водитель.

Водители «скорой» более 15 лет работают по одному графику: работают день и ночь, затем уходят на двое суток выходных. Ранее никто не подписывал и не менял график, объяснил член профсоюза.

– Да, у нас неофициально переработки месяцами, потому что около 120 водителей не хватает. На машинах сидят по 2 человека вместо положенных 4. Есть еще те, кто остается на подработки сутками подряд, чуть ли не годовую норму вырабатывают за месяц – таких желающих море. А у нас рабочие дни забирают, – высказался Сергей Калашников.

Водители написали заявления в прокуратуру и трудовую инспекцию на дискриминацию.

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